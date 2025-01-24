В ДНР после обстрелов нарушена работа водовода Дон-Донбасс

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике из-за обстрелов нарушена работа водовода Дон-Донбасс, подача воды сокращена на 20%, сообщили в Минстрое ДНР.

"Второй день подряд ВСУ наносят удары по энергетической инфраструктуре Донбасса, из-за чего работа оборудования, обеспечивающего забор воды из водовода Дон - Донбасс, была нарушена", - говорится в сообщении.

Пока последствия атаки будут устранять, "вода может подаваться нестабильно, сегодня ее подача сокращена на 20%", предупредил Минстрой.