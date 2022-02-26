В ЛНР и ДНР открыли "горячие линии" для родственников сдавшихся украинских солдат

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике открыли "горячую линию" для родственников добровольно сложивших оружие и перешедших на сторону ЛНР украинских военных, сообщила уполномоченный по правам человека Республики Виктория Сердюкова.

"Мы открываем "горячую линию" для матерей добровольно перешедших (на сторону ЛНР - ИФ) украинских солдат", - говорится в заявлении Сердюковой, распространённом в субботу.

По ее словам, на "горячей линии" матери украинских солдат смогут узнать о состоянии их здоровья, а также организовать переговоры со своими сыновьями.

Омбудсмен ЛНР уточнила, что контакты для обратной связи с целью уточнения информации об украинских военнослужащих необходимо направлять на официальный сайт омбудсмена ЛНР, а также по телефону (0642) 58-41-04.

Между тем, омбудсмен ДНР Дарья Морозова также заявила о запуске специальной "горячей линии" для обращения родственников украинских военных, которые добровольно сложили оружие и сдались силам республики в зоне боевых действий.