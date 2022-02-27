Российские военные уничтожили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожили 1067 объектов военной инфраструктуры Украина, в том числе комплексы С-300 и "Бук М-1", беспилотники "Байрактар", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, среди уничтоженных объектов 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 56 радиолокационных станций.

"Только сегодня уничтожены семь зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбито три ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" в пригородах Чернигова", - сказал официальный представитель Минобороны.

Также, с начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники.