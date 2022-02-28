Москва выразила возмущение решением Берлина о поставках Киеву летальных вооружений

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение решением правительства Германии о начале поставок Украине летальных вооружений и заявила, что этим самым Берлин "призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть "горячей" войны".

"Такой возмутительный жест обосновывается "борьбой Украины за свою свободу и независимость", а также "угрозой", которую наша страна якобы представляет для европейской безопасности", - говорится в комментарии представителя МИД РФ, распространенном в понедельник.

"Этим своим решением ФРГ призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть "горячей" войны. Слишком много печальных ассоциаций вызывает перспектива дальнейшей "военной" накачки Киева со стороны Берлина, который, кроме того, по-видимому, не отдает себе отчета, что в нынешней ситуации поставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров", - подчеркивается в комментарии.

В нем отмечается, что "в последние дни мы стали свидетелями многократных заявлений германской стороны о начале поставок Украине боевых вооружений (в частности, речь идет о противотанковых переносных ракетах в количестве 1000 штук, 500 переносных зенитных ракетных комплексах "Стингер", разрешении ряду третьих стран передать Киеву вооружения немецкого производства), что идет вразрез с ранее проводившейся Берлином сбалансированной линией в этом вопросе".

"Ничто не ново под луной. Вновь, как и много раз в истории, пришедшее с немецкой земли оружие будет направлено против русских солдат. На этом фоне особенно цинично прозвучали заверения (канцлера Германии) Шольца о важности процесса исторического примирения между народами Германии и России", - отмечается в комментарии.

"Поставки оружия идейным наследникам нацистского пособника С.Бандеры заставляет нас волей-неволей задаться риторическим вопросом - а насколько всеобъемлющим и завершенным был процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне? В этом контексте теперь, увы, становятся понятными обесценивающие реплики О.Шольца, который в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 18 февраля 2022 года объявил "смехотворными" вскрывшиеся факты геноцида мирного населения Донбасса со стороны украинских военных", - говорится в комментарии.