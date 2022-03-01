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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:16

Канада запланировала отказаться от импорта российской нефти

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Канадский премьер Джастин Трюдо в понедельник заявил, что Канада намерена ввести запрет на импорт нефти из России, передает издание Global News.

По его данным, Трюдо в ходе пресс-конференции заявил, что планирует прекратить "весь импорт российской нефти".

Кроме того, премьер объявил, что Канада поставит Украине противотанковое оружие.

"Сегодня мы объявляем, что будем поставлять Украине противотанковое оружие и современные боеприпасы", - приводит Global News слова Трюдо.

В понедельник Минфин Канады сообщил, что в связи с ситуацией на Украине ввел запрет для канадских организаций на транзакции с ЦБ РФ, а также на сделки с российскими суверенными фондами. Кроме того, канадские власти замораживают активы, связанные с этими фондами РФ.

Хроника 24 февраля – 01 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Канада Джастин Трюдо Россия

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