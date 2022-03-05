В Пекине начала работу сессия Всекитайского собрания народных представителей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) 13-го созыва в торжественной обстановке открылась в Пекине.

В президиуме форума - председатель КНР Си Цзиньпин и другие высшие китайские руководители.

Основными вопросами в повестке дня ежегодного форума традиционно будут рассмотрение итогов социально-экономического развития страны в 2021 году, обсуждение и утверждение основных задач и бюджета страны на 2022 год.

С докладом о работе правительства выступает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, по итогам прошлого года ВВП Китая увеличился на 8,1% в годовом исчислении до $18 трлн при плановом показателе на уровне 6%.

Резкий скачок достигнут на фоне серьезного влияния на экономику страны пандемии коронавируса, что привело к снижению темпов экономического развития в 2020 году из-за пандемии. В 2020 году ВВП страны вырос в годовом исчислении на 2,3%, что стало рекордно низким показателем за последние 45 лет. Успешный экономический рост стал возможным также в результате быстрого и эффективного восстановления экономики после пандемии.

Быстрому экономическому росту в 2021 году способствовали успехи в сфере развития внешней торговли, составляющей значительную часть ВВП.

По данным китайской таможенной статистики, в 2021 году, несмотря на то, что пандемия COVID-19 продолжала негативно сказываться на мировой торговле, общий объем внешней торговли страны составил $6,05 трлн., увеличившись за год на $1,4 трлн.

Согласно официальной статистике, стабильный рост был отмечен в торговле между Китаем и его пятью крупнейшими торговыми партнерами.

Внешнеторговый оборот со странами АСЕАН, Евросоюза и США увеличился на 19,7%, 19,1% и 20,2% соответственно, а с Японией и Республикой Корея - на 9,4% и 18,4% соответственно.