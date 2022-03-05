В Эстонии торговые сети отказались убирать с полок изданные в России книги

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии крупные торговые сети изъяли из своей продукции товары, произведенные в России и Белоруссии, однако это не коснулось изданных в России книг.

"Торговая сеть Prisma, как и многие другие, отказалась от продажи российских и белорусских товаров. Решение поначалу коснулось и книг на русском языке, которые на прошлой неделе пропали с полок магазинов. Однако спустя неделю Prisma изменила свое решение", - пишет портал телерадиовещания ERR.

"Реальная альтернатива российским книгам отсутствует. Prisma ценит равенство и не терпит этнической сегрегации. Поэтому мы решили, что не хотим оставить определенную часть общества без основных товаров, чем является и художественная литература", - пояснил решение торговой сети директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару (Kaimo Niitaru).

Магазины торговой сети Selver также убрали со своих полок некоторые российские и белорусские товары, однако для книг было сделано исключение. В данный момент команда Selver ищет поставщиков русскоязычной литературы из других стран.

Вице-канцлер министерства культуры по вопросам искусств Тааниэль Раудсепп считает, что причина изъятия российских книг кроется не в их содержании, а в нежелании спонсировать войну, которую ведет Россия. Он добавил, что министерство культуры никак не влияет на решения закупщиков книг.