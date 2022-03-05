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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

В ДНР сообщили о взорванном доме в Мариуполе и людях под завалами

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики заявили о взрыве жилого дома в Мариуполе.

"Под завалами 200 человек, большая часть из которых женщины и дети", - говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР, распространенном в субботу.

При этом в штабе утверждают, что взрыв устроили "боевики "Азова".

Ранее в пятницу стало известно, что в Донбассе организованы гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи.

Хроника 24 февраля – 05 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Мариуполь ДНР

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