В ДНР сообщили о взорванном доме в Мариуполе и людях под завалами

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики заявили о взрыве жилого дома в Мариуполе.

"Под завалами 200 человек, большая часть из которых женщины и дети", - говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР, распространенном в субботу.

При этом в штабе утверждают, что взрыв устроили "боевики "Азова".

Ранее в пятницу стало известно, что в Донбассе организованы гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи.