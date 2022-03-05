Американская JDN и латвийский IStories fonds включены в список нежелательных в РФ организаций

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министерство юстиции включило в перечень нежелательных в РФ организаций американскую журналистскую ассоциацию и латвийский фонд, признанные ранее таковыми Генпрокуратурой.

Согласно данным обновленного реестра Минюста, в субботу его пополнили "Ассоциация развития журналистики" (Journalism Development Network INC (JDN, США) и IStories fonds в Латвийской Республике (признан в РФ СМИ-иноагентом).

В документе отмечено, что решение о признании деятельности этих структур нежелательной в России было принято Генпрокуратурой 22 февраля этого года.

Сайт JDN сообщает, что это некоммерческая журналистская организация со штаб-квартирой в Мэриленде, занимающаяся поддержкой журналистских расследований.

IStories fonds (юрлицо издания "Важные истории", признанного СМИ-иноагентом) – интернет-издание также специализируется на журналистских расследованиях – был внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов в августе прошлого года. Кроме того, СМИ-иноагентами были признаны журналисты "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое – лауреаты Пулитцеровской премии), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.