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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

Слуцкий не подтвердил данные об убийстве одного из переговорщиков со стороны Украины

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Достоверной информации об убийстве члена делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева пока нет, заявил в субботу глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.

"Денис Киреев в свое время он был достаточно известным банкиром, сейчас он является, насколько мне известно, доверенным лицом главы украинской делегации на переговорах и главы фракции большинства в Верховной раде Давида Арахамия. Что касается того, был ли он убит на самом деле, четкой информации до сих пор нет", - сказал Слуцкий в эфире передачи "Соловьев LIVE".

Он добавил, что не исключает, "что в ближайшее время эта информация не подтвердится".

Ранее в субботу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила члена украинской переговорной группы Дениса Киреева в госизмене и при задержании застрелила его. Киреев участвовал в первом раунде российско-украинских переговоров.

Россия Украина Леонид Слуцкий Денис Киреев

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