Чиновники США отправились в Венесуэлу, чтобы лишить РФ поддержки Каракаса

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Высокопоставленные американские чиновники отправились в Венесуэлу в субботу, чтобы выяснить, готов ли Каракас отказаться от своих тесных связей с Москвой из-за российской спецоперации на Украине, сообщает The New York Times со ссылками на информированные источники.

Визитеры намерены встретиться с представителями правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в сообщениях.

В сообщениях отмечается, что нынешняя поездка является первым визитом в Венесуэлу американских чиновников такого высокого уровня за последние годы.

Ранее Мадуро в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным поддержал спецоперацию