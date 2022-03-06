Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Чиновники США отправились в Венесуэлу, чтобы лишить РФ поддержки Каракаса

Чиновники США отправились в Венесуэлу, чтобы лишить РФ поддержки Каракаса
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Высокопоставленные американские чиновники отправились в Венесуэлу в субботу, чтобы выяснить, готов ли Каракас отказаться от своих тесных связей с Москвой из-за российской спецоперации на Украине, сообщает The New York Times со ссылками на информированные источники.

Визитеры намерены встретиться с представителями правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в сообщениях.

В сообщениях отмечается, что нынешняя поездка является первым визитом в Венесуэлу американских чиновников такого высокого уровня за последние годы.

Ранее Мадуро в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным поддержал спецоперацию

Хроника 24 февраля – 06 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
США Россия Украина Венесуэла

Новости

Держатели внешнего долга эмитентов РФ будут получать выплаты в рублях

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 445 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 445 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 марта

В Киеве заявили, что третий раунд переговоров с РФ пройдет в понедельник

В Киеве заявили, что третий раунд переговоров с РФ пройдет в понедельник

Москва заявила протест Вашингтону из-за высказываний сенатора США о Путине

Военная операция на Украине

Москва расценит введение бесполетной зоны над Украиной как военные действия

Военная операция на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине

Владелец бренда Zara приостанавливает работу в РФ

Владелец бренда Zara приостанавливает работу в РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код