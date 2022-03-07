Делегация РФ прибыла в Белоруссию на переговоры с представителями Украины

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Делегация России прилетела к месту проведения переговоров с Украиной, сообщило белорусское агентство БелТА.

Как ожидается, третий раунд переговоров пройдет в понедельник в Беловежской пуще.

Прибытие украинской стороны ожидается во второй половине дня. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что члены делегаций на переговорах по ситуации между РФ и Украиной не будут озвучивать предлагаемые условия до согласования "общих позиций".

28 февраля на украино-белорусской границе начались переговоры представителей России и Украины. Второй раунд этих переговоров состоялся 3 марта.