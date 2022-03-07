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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

РФ и Украина договорились не озвучивать свои условия переговоров до согласования "общих позиций"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Члены делегаций на переговорах по ситуации между РФ и Украиной не будут озвучивать предлагаемые условия до согласования "общих позиций", заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Переговорный процесс идет - он очень сложный. Там есть много опций, высказанных с одной стороны и с другой. Мы договорились (...) до момента, когда мы согласуем общие позиции, не выходить для того, чтобы на них - на эти позиции, встречные, не начало оказывать давление общественное мнение", - сказал Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной на ее канале в YouTube.

"Не хочется на данном этапе, сказав какие-то сырые вещи, спровоцировать какие-то неправильные вещи", - добавил он.

Первые два раунда переговоров между Россией и Украиной состоялись 28 февраля и 3 марта соответственно, третий, как ожидается, состоится в начале текущей недели.

Хроника 24 февраля – 07 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Михаил Подоляк

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