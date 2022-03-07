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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль еще пяти населенных пунктов Украины

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль еще пять украинских населенных пунктов, войска ДНР и ЛНР также продолжают наступление, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь", - сказал он на брифинге в понедельник.

"Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Кудряшовка, Вороново, Метелкино, Медвежье, Аскороновка, Петровка, Александровка", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Он сказал, что подразделения народной милиции Донецкой народной республики установили контроль над населенными пунктами Латьмое, Березовое, Ясное, Максимовка и Валерьяновка.

Хроника 24 февраля – 07 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ЛНР ДНР Минобороны РФ

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