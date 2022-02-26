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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:52

России не хватит средств на одновременную эксплуатацию МКС и новой станции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - России не хватит средств для одновременного финансирования работ по созданию новой станции и эксплуатации Международной космической станции (МКС), сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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"В силу финансовых ограничений мы не можем одновременно "потянуть" проект МКС и строительство новой станции", - сказал Рогозин в интервью журналу госкорпорации "Русский космос".

При этом, по его словам, "нужно предусмотреть определенный период "перехлеста", когда МКС и РОСС (Российской орбитальной служебной станции) будут какое-то время эксплуатироваться параллельно".

"Думаю, МКС сможет работать на орбите до 2028 года, не дольше. Однако, повторюсь, решение о сроках эксплуатации российского сегмента мы будем принимать, исходя прежде всего из технических ограничений. Соответственно, на этот срок нам и нужно ориентировать создание и запуск первых модулей новой станции", - добавил он.

Дмитрий Рогозин Роскосмос МКС

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