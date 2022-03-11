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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:41

В Минобороны РФ заявили о разрушении мостов и подступов к Мариуполю

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Украинский город Мариуполь заблокирован, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу.

"Все мосты и подступы к городу разрушены, основные дороги заминированы националистами, а вооруженные лица ходят по улицам, открывают беспорядочную стрельбу, тем самым вынуждая гражданское население оставаться в своих домах", - сказал Мизинцев.

"Попытки саперов Донецкой народной республики разминировать подступы к Мариуполю не принесли успеха, так как националисты ведут по ним интенсивный огонь из различных видов вооружения", - отметил Мизинцев.

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил ранее в пятницу, что из украинского города Мариуполь с населением в 400 тыс. человек и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район 11 марта "эвакуированы еще 32 человека, включая четырех детей".

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