Минобороны РФ сообщило о применении "Краснополя" для уничтожения украинской БМП под Киевом

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в субботу опубликовали кадры уничтожения управляемым артиллерийским снарядом "Краснополь" украинской боевой машины пехоты (БМП) под Киевом.

"Высокоточный артиллерийский боеприпас, наводимый по лазерному лучу, с ювелирной точностью поражает бронированный объект, уничтожив огневую позицию ВСУ (Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Сообщается, что на видеокадрах "Краснополем" уничтожена украинская БМП на оборудованной огневой позиции в Киевской области.

"Краснополь" - комплекс управляемого вооружения для артиллерийских систем калибра 152/155мм. Дальность стрельбы - 20 км. Предназначен для поражения первым выстрелом без пристрелки танков, БМП, артиллерийских орудий, движущихся и неподвижных объектов, блиндажей, мостов, переправ, надводных целей. Дальность стрельбы комплекса "Краснополь-М2" - 25 км.