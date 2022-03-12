Цены на дрова в Эстонии достигли рекордного уровня, превысив 50 евро за куб. м

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - По данным Эстонских лесных ассоциаций, цены на дрова для отопления в сельской местности республики достигли беспрецедентного уровня, взлетев с начала года на порядок.

Теперь за "кругляк" необходимо платить 50 евро и более за кубометр, пишет Postimees.

Цены на другие виды древесины растут таким же образом: например, в случае с бумажной древесиной цена составляет почти 60 евро за кубический метр.

На сайте Центра управления государственными лесами указано, что из-за большого количества заказов на дрова лиственных пород срок выполнения заказов может составлять несколько месяцев, поэтому при острой необходимости рекомендуется заказывать дрова хвойных пород.

По состоянию на 1 января в их прайс-листе была указана цена на дровяное отопление в размере 52,80 евро при заказе 10 кубометров.