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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:16

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ снарядом "Краснополь"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российские военные применили высокоточный снаряд "Краснополь" для уничтожения украинского военного объекта под Киевом, сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры точечного удара высокоточным снарядом "Краснополь" артиллеристов ВС РФ при уничтожении полевого командного пункта ВСУ", - сказали в военном ведомстве.

На видео показано прицеливание и мощный взрыв в лесистой местности, не задевший расположенные рядом здания.

По данным российских военных, был уничтожен замаскированный пункт управления ВСУ в Киевской области.

"Зафиксировано точное попадание высокоточного артиллерийского снаряда в командный пункт и полное уничтожение одиночной цели", - сказали в Минобороны РФ.

"Краснополь" - комплекс управляемого вооружения для артиллерийских систем калибра 152/155мм. Дальность стрельбы - 20 км. Предназначен для поражения первым выстрелом без пристрелки танков, БМП, артиллерийских орудий, движущихся и неподвижных объектов, блиндажей, мостов, переправ, надводных целей. Дальность стрельбы комплекса "Краснополь-М2" - 25 км.

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