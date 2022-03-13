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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:16

Президент Армении вступил в должность

Президент Армении вступил в должность
Новый президент Армении Ваагн Хачатурян на заседании парламента после своего избрания 3 марта
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Избранный на пост президента Армении Ваагн Хачатурян в воскресенье на специальном заседании парламента принес присягу и вступил в должность, передал корреспондент "Интерфакса".

В церемонии инаугурации приняли участие премьер Армении Никол Пашинян, представители правящей партии, Католикос всех армян.

Хачатурян был избран на пост президента 3 марта в ходе второго тура голосования. Он был единственным кандидатом, за него проголосовали лишь представители правящей фракции "Гражданский договор". Оппозиция выборы бойкотировала.

Представители парламентской оппозиции также не приняли участия в церемонии инаугурации президента.

Армения - парламентская страна, президента выбирает парламент.

Ваагн Хачатурян считается политическим соратником экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, занимавшего этот пост в 1991-1998 гг. Хачатурян в 1992-1996 гг. был мэром Еревана, в 1996-1998 гг. - советником президента, с 2019-2021 гг. был членом правления "Армэконбанка", который принадлежит семье одного из крупных армянских предпринимателей, депутата парламента от правящей партии Хачатура Сукиасяна. В августе 2021 года Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности.

Армения Ваагн Хачатурян

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