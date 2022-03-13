Президент Армении вступил в должность

Новый президент Армении Ваагн Хачатурян на заседании парламента после своего избрания 3 марта Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Избранный на пост президента Армении Ваагн Хачатурян в воскресенье на специальном заседании парламента принес присягу и вступил в должность, передал корреспондент "Интерфакса".

В церемонии инаугурации приняли участие премьер Армении Никол Пашинян, представители правящей партии, Католикос всех армян.

Хачатурян был избран на пост президента 3 марта в ходе второго тура голосования. Он был единственным кандидатом, за него проголосовали лишь представители правящей фракции "Гражданский договор". Оппозиция выборы бойкотировала.

Представители парламентской оппозиции также не приняли участия в церемонии инаугурации президента.

Армения - парламентская страна, президента выбирает парламент.