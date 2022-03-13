Президент Армении вступил в должность
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Избранный на пост президента Армении Ваагн Хачатурян в воскресенье на специальном заседании парламента принес присягу и вступил в должность, передал корреспондент "Интерфакса".
В церемонии инаугурации приняли участие премьер Армении Никол Пашинян, представители правящей партии, Католикос всех армян.
Хачатурян был избран на пост президента 3 марта в ходе второго тура голосования. Он был единственным кандидатом, за него проголосовали лишь представители правящей фракции "Гражданский договор". Оппозиция выборы бойкотировала.
Представители парламентской оппозиции также не приняли участия в церемонии инаугурации президента.
Армения - парламентская страна, президента выбирает парламент.
Ваагн Хачатурян считается политическим соратником экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, занимавшего этот пост в 1991-1998 гг. Хачатурян в 1992-1996 гг. был мэром Еревана, в 1996-1998 гг. - советником президента, с 2019-2021 гг. был членом правления "Армэконбанка", который принадлежит семье одного из крупных армянских предпринимателей, депутата парламента от правящей партии Хачатура Сукиасяна. В августе 2021 года Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности.