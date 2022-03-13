Минобороны РФ впервые показало боевое применение ударного дрона "Форпост" на Украине

В августе 2021 года стало известно, что импортозамещенный беспилотник "Форпост-Р", ранее производившийся по израильской лицензии, получил ударные функции - "вооруженный" двумя ракетами экспонат был показан на форуме "Армия-2021". Тогда же на форуме Минобороны РФ подписало первый контракт на поставку ударных дронов "Форпост".

"Беспилотный летательный аппарат предназначен для поражения одиночных наземных стационарных, подвижных и движущихся объектов, ведения воздушной и оптико-электронной разведки", - говорилось в описании образца "Форпост-Р", выставленного на форуме "Армия-2021".

Экспонат был оснащен двумя малогабаритными ракетами, размещенными на внешней подвеске под консолями крыла аппарата. В описании его характеристик указывалось, что при максимальной взлетной массе 500 кг он способен нести авиационные средства поражения общим весом до 100 кг.

Крейсерская скорость дрона составляет 120-180 км/ч, максимальная продолжительность полета - не менее 10 часов, практическая высота - почти 6 тыс. м.

Ранее серийно поступающие в российскую армию беспилотники "Форпост" (лицензионная копия израильского Searcher MkII), собранные из иностранных комплектующих, были предназначены исключительно для разведки. К 2018 году у военных было около 100 таких дронов (30 комплексов с тремя БЛА каждый).