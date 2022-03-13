США не пойдут на исключения из санкций против РФ ради сохранения СВПД

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - США не считают возможными переговоры об исключениях из санкций против РФ, касающихся ее торговли с Ираном, ради сохранения соглашения по иранской ядерной программе (СВПД), сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепа США.

"Я не вижу возможностей двигаться куда-то далее, за пределы СВПД. Я думаю, можно с уверенностью утверждать, что пространства для уступок (за рамками СВПД - ИФ) нет", - приводит газета слова неназванного представителя ведомства.

Он отметил, что сделка по поводу СВПД была "в зоне видимости", когда Россия выдвинула требования, и переговоры в Вене были поставлены на паузу в минувшую пятницу.

По словам источника, если Россия продолжит настаивать на своих требованиях в ближайшую неделю, Вашингтону придется "очень быстро искать альтернативный путь".

Представитель американских властей отметил, что одним из вариантов мог быть аналог СВПД, но без участия России. В свою очередь The Wall Street Journal отмечает, что США и их партнеры также могли быть заключить временное соглашение с Ираном: он мог бы частично приостановить работу своей ядерной программы в обмен на частичное смягчение санкций со стороны США. Однако Иран ранее постоянно отвергал возможность временного соглашения.

В минувшую пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что венские переговоры по ядерной программе Ирана нужно поставить на паузу из-за ряда внешних обстоятельств.

На прошлой неделе Россия потребовала от США юридически оформленных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления СВПД.

"И мы хотим получить ответ, очень четкий ответ, гарантии нам нужны, что вот эти санкции (против России - ИФ) никоим образом не затронут тот режим торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе", - заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.