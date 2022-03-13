Военные РФ за время спецоперации на Украине уничтожили 100 самолетов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за время спецоперации на Украине уже уничтожили 100 самолетов.

"Всего за время операции выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил на брифинге в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, днем 13 марта авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Новый Быков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два "Байрактар ТБ-2".

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 объектов украинских вооруженных сил, в том числе: три пункта управления, один зенитный ракетный комплекс, два склада боеприпасов и 33 района скопления боевой техники", - сказал Конашенков.