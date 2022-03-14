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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

В ДНР сообщили о гибели под обстрелами ВСУ 47 мирных жителей за неполный месяц

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Более тысячи обстрелов со стороны украинских военных зафиксировали в ДНР за 26 дней, 47 мирных жителей погибли, ещё 221 пострадали, сообщает представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"СЦКК зафиксировано 1090 фактов ведения огня. Из них с применением тяжелого вооружения - 932. Всего противником выпущено 13671 боеприпас различного калибра, включая 16 ракет из тактического ракетного комплекса "Точка-У", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник представительством ДНР в СЦКК.

За 26 дней в результате боевых действий погибли 47 мирных жителей, за текущие сутки - 21.

Ранения различной степени тяжести за неполный месяц получили 221 мирный житель, отмечается в сводке.

Хроника 24 февраля – 14 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Украина Россия

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