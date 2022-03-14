Германия задумалась о покупке американских истребителей F-35
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Власти Германии планируют приобрести до 35 американских истребителей F-35. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источник в правительстве.
По информации агентства, самолеты американского производителя Lockheed Martin заменят используемые ранее самолеты модели Tornado. Точное число истребителей, которые планирует закупить Германия, неизвестно.
В феврале канцлер Германии Олаф Шольц заявил об увеличении расходов на оборону в связи со спецоперацией России на Украине.
Истребители F-35 считаются самыми современными боевыми самолетами в мире. Благодаря особой форме и внешнему покрытию самолет трудно обнаружить радарам.