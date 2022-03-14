Foxconn приостановила производство в Шэньчжэне из-за вспышки COVID-19

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Тайваньский производитель электроники Hon Hai Precision Industry Co (Foxconn Technology) временно остановит производство в китайском городе Шэньчжэнь из-за вспышки заболеваемости COVID-19.

Производство будет перенесено на другие площадки, заявила компания.

"Благодаря диверсифицированности производственных мощностей в Китае мы можем скорректировать работы производственных линий для минимизации потенциального воздействия", - цитирует сообщение Foxconn издание MarketWatch.

В субботу в Китае было выявлено более 1,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало максимумом за последние два года. Как следует из данных Государственного комитета здравоохранения страны, по сравнению с предыдущим днем количество заболевших в острой форме увеличилось почти в 4 раза.

Власти города Шэньчжень на юго-востоке страны, население которого составляет 17,5 млн человек, приняли решение ввести локдаун по крайней мере на неделю, запретив гражданам покидать и въезжать в город. Между тем на прошлой неделе был введен локдаун в крупном промышленном городе Чанчунь на северо-западе Китая, на который в 2020 году пришлось около 11% произведенных в стране автомобилей. В Шанхае отменены учебные занятия в очной форме и приостановлена работа общественного транспорта.

Foxconn не назвал точных сроков возобновления производства в Шэньчжэне, отметив, что это произойдет после получения разрешения со стороны местных властей.

Компания является крупным поставщиком комплектующих для американской Apple Inc. При этом основной выпуск этой продукции сосредоточен на заводе в Чжэнчжоу. Между тем Шэньчжэнь является для Foxconn крупнейшим производством с примерно 450 тыс. сотрудников. Всего у компании на территории страны расположены свыше десяти предприятий.

Карантин в Шэньчжэне затронет также такие компании, как Huawei, Unimicron Technology Corp. (еще один поставщик Apple), Intel Corp и Nvidia Corp., сообщает Nikkei Asia.

Котировки акций Foxconn снизились на 0,5% по итогам торгов в понедельник, Unimicron – на 4,5%.