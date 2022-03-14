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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Желдороги Финляндии прекратят прием грузов от российских компаний

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - VR Group (железные дороги Финляндии) прекращают прием грузов от российских лизинговых компаний и грузоотправителей.

"По независящим от VR Group причинам временно прекращается прием грузов, погруженных в вагоны собственности АО "ВТБ Лизинг", АО "ВЭБ-лизинг" и ГРК "ВЭФ.РФ"", - сообщается в письме VR Group на имя замглавы ОАО "РЖД" Алексея Шило, рассказал "Интерфаксу" источник в отрасли (копия письма есть у "Интерфакса").

Также VR Group временно прекращает прием грузов от грузоотправителей АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий", АО "МХК Еврохим", ПАО "Северсталь", ПАО "Тольяттиазот", ООО "Томет" и транспортных средств, принадлежащих этим компаниям.

Финляндия VR Group

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