В Эстонии усилили военное присутствие Британия, Франция, Дания и Бельгия

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Оборонное присутствие в Эстонии усилили Великобритания, Франция, Дания и Бельгия, заявил президент Эстонии Алар Карис, когда изучал ход учений противовоздушной обороны Saber Strike на Центральном полигоне Сил обороны.

В учениях участвуют США и Великобритания с подразделениями ПВО, а также истребители ВВС Бельгии, Польши и Великобритании. В качестве подразделения страны-партнера НАТО задействован полк ПВО Хельсинки из Финляндии.

"Постоянное и все более сильное присутствие союзников по НАТО и сотрудничество с партнерами обеспечивает необходимое сдерживание и защиту на восточном крыле альянса, поэтому Эстония ожидает от НАТО быстрых и принципиальных решений. Оборонное присутствие решительно укрепили Великобритания, Франция, Дания и Бельгия", - сказал президент.

"Мы знаем, что как член Евросоюза и ближайший партнер НАТО, Финляндия твердо стоит на нашей стороне в сложной ситуации с безопасностью", - добавил Карис.

Saber Strike - это учения, которые Соединенные Штаты проводят в Европе с 2010 года.