Лукашенко заявил, что КГБ предотвратил 11 попыток совершения терактов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что органами госбезопасности во взаимодействии с другими структурами за минувший год предотвращено 11 попыток совершения терактов, "организованных и профинансированных с территории Польши, Литвы, Украины, США и Германии".

"Это то, что мы знаем, и то, что можем сказать..." - сказал Лукашенко на встрече с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности во вторник в Минске. Его слова передает госагентство БелТа.

"Благодаря усилиям в том числе находящихся в зале сотрудников задокументирована и пресечена деятельность сети так называемых спящих ячеек проекта "Рабочы рух", курируемого спецслужбами США и Литвы. Участниками данного экстремистского формирования планировались диверсии с гибелью людей на объектах Оршанского и Минского железнодорожных узлов, на предприятиях "Гродно Азот", "Гомсельмаш", Нафтан", БМЗ", - продолжил Лукашенко.

Органы госбезопасности принимают все необходимые меры по защите национальных интересов страны, отметил глава государства.

"Одной из мер защиты трудовых коллективов, студенчества, работников здравоохранения и иных социально значимых сфер от деструктивного воздействия является создание надежной системы контрразведывательной защиты государственных предприятий и учреждений", - продолжил президент Белоруссии.

"Вы знаете, что по данному вопросу мною приняты конкретные решения, отданы распоряжения правительству, КГБ и иным заинтересованным. В ходе сегодняшнего совещания хотел бы услышать, как они реализованы на практике, какие имеются проблемные аспекты, требующие реагирования на уровне президента", - заявил глава Белоруссии.