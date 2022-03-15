В США подорожали электромобили Tesla на фоне роста издержек производства

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Американская Tesla Inc подняла цены на электромобили в США на фоне роста издержек производства.

Как следует из размещенной на американском сайте Tesla информации, электромобиль Model 3 теперь стоит $46,990 тыс. вместо $44,990 тыс. по состоянию на 10 марта.

Автомобиль Model Y Long Range вырос в цене до $62,990 тыс. с $59,990 тыс. Стоимость Model Y Performance увеличилась на $3 тыс., до $67,990 тыс.

Электрокар Model X американцам теперь обойдется в $114,990 тыс. вместо $104,990 тыс. Улучшенная версия Model X Plaid подорожала до $138,990 тыс. с $126,490 тыс.

Цены на Model S и Model S Plaid были подняты до $99,990 тыс. и $135,990 тыс. с $94,990 тыс. и $129,990 тыс. соответственно.

Представители компании не ответили на запрос Dow Jones Newswire о комментарии относительно повышения цен. В воскресенье основатель Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск заявил, что компании столкнулись со "значительным инфляционным давлением, особенно из-за роста цен на сырьевые товары и затрат на логистику".

В последние недели цены на сырье, включая активно используемый в производстве аккумуляторов для электрокаров никель, показали существенный рост из-за вооруженного конфликта между РФ и Украиной. Более того, недавняя вспышка COVID-19 в Китае привела к введению новых локдаунов и поставила под угрозу стабильность поставок.