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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:36

Столтенберг заявил, что НАТО и РФ нужны каналы связи во избежание военных инцидентов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Побочные опасные инциденты, связанные с вооруженными действиями на Украине, подтверждают необходимость поддержания каналов связи НАТО с Россией, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции, посвященной внеочередному совещанию министров обороны стран НАТО 16 марта.

Он отвечал на вопрос о том, какими возможностями обладает альянс, чтобы различать преднамеренные угрозы и случайные инциденты и не допускать неадекватной реакции. В качестве примера, в частности, приводился случай с беспилотным летательным аппаратом, разбившимся на днях в Хорватии.

"Согласно первым сведениям, которыми мы располагаем по этому дрону, разбившемуся близ Загреба, речь идет не о вооруженном дроне. Но это только показывает, что с усилением военных действий в воздушном пространстве риск инцидентов возрос, и мы должны проявлять бдительность, мы должны реагировать, когда это необходимо", - отметил Столтенберг.

НАТО Йенс Столтенберг

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