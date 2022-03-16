В Брюсселе пройдет внеочередное совещание министров обороны НАТО

Фото: NATO handout via Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Главы оборонных ведомств стран Североатлантического альянса соберутся в Брюсселе в среду на экстренное совещание, объявил накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Завтра к нам присоединится министр обороны Украины Алексей Резников. И другие наши партнеры - Грузия, Финляндия, Швеция и Евросоюз", - сообщил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе во вторник.

По его словам, события на Украине и "военная интеграция России с Белоруссией" создают "новую реальность безопасности на Европейском континенте".

"Поэтому нам нужно перестроить нашу военную позицию для этой новой реальности. Завтра министры начнут важное обсуждение конкретных мер по укреплению нашей безопасности в долгосрочной перспективе во всех областях", - заявил глава Североатлантического альянса.

Как объяснил Столтенберг, на суше это может включать в себя "значительно больше сил в восточной части альянса, в более высокой степени готовности и с заранее подготовленным оснащением".

"Мы также рассмотрим возможность значительного увеличения наших военно-воздушных и военно-морских сил. Укрепление нашей комплексной противовоздушной и противоракетной обороны. Укрепление нашей киберзащиты. И будем проводить всё больше и больше учений", - сказал генсек НАТО.

Он ожидает, что на встрече в среду будет дано поручение военному командованию НАТО разработать предложения для саммита альянса в Мадриде в июне.

Столтенберг указал, что значительное усиление оборонных возможностей НАТО потребует серьезного увеличения инвестиций. Он традиционно призвал все страны-союзницы "тратить на оборону не менее 2% ВВП".

Отвечая на вопросы, связанные с событиями на Украине, глава альянса отметил, что побочные опасные инциденты, связанные с вооруженными действиями, подтверждают необходимость поддержания каналов связи НАТО с Россией.

"Мы должны следить за тем, чтобы располагать необходимыми каналами связи также и с русскими с целью избегать, чтобы инциденты приводили к опасным ситуациям", - сказал генсек.

Столтенберг также допустил созыв внеочередного саммита НАТО в ближайшее время, однако отказался вдаваться в подробности.

Позднее в тот же день он сообщил в твиттере, что созывает такой саммит альянса на 24 марта для обсуждения ситуации вокруг Украины.

"Я созвал внеочередной саммит 24 марта в штаб-квартире НATO. Мы обсудим вторжение РФ на Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее усиление сдерживания и обороны НАТО. В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать держаться вместе", - написал глава альянса.

Также во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден "присоединится к внеочередному саммиту НАТО 24 марта".