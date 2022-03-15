Хэмилтон заявил о намерении выступать под новой фамилией

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Семикратный чемпион мира по автогонкам класса "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон задумался о том, чтобы сменить фамилию. По словам спортсмена, он хочет добавить к своей нынешней фамилии и девичью фамилию своей матери.

"Для моей семьи выиграть восьмой титул было бы очень важно, я действительно горжусь своей фамилией, Хэмилтон. Возможно, никто из вас не знает, что фамилия моей мамы – Ларбалестье. И я хочу добавить ее фамилию к своей", - приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

"Я не совсем понимаю идею того, что женщина теряет свою фамилию после того, как выходит замуж", - сказал Хэмилтон.

По его словам, смена фамилии произойдет не в ближайшее время, то есть на стартовый этап "Формулы-1" в рамках нового сезона британец выйдет под фамилией Хэмилтон.