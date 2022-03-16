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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Росгвардия взяла под охрану украинскую Каховскую ГЭС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Подразделения Росгвардии взяли под охрану украинскую Каховскую гидроэлектростанцию, сообщает ведомство.

"На Каховской гидроэлектростанции, которая является стратегическим объектом, возобновляется нормальная жизнь. Подразделения Росгвардии обеспечивают охрану и безопасность ГЭС, работники станции постепенно возвращаются на свои места", - заявили в Росгвардии.

В ведомстве сообщили, что ГЭС "украинской стороной была сдана без боя, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам".

Отмечается, что батальонно-тактическая группа Росгвардии вместе с военнослужащими ВС РФ успешно отразили нападение "пытавшихся отбить станцию", и "не допустили потерь личного состава".

"Так как единственной переправой от Запорожья до Новой Каховки через Днепр является Каховская ГЭС, через нее был организован зеленый коридор. Теперь беженцы могут вернуться домой", - заявили в ведомстве.

Росгвардия Украина

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