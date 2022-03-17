В Японии более 90 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,4

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще 92 пострадали в результате мощного землетрясения на северо-востоке Японии, произошедшего накануне вечером, сообщает Kyodo со ссылкой на экстренные службы страны.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями Японии, к утру четверга было известно о 92 пострадавших в семи префектурах, в том числе в Мияги и Фукусиме, где были зарегистрированы самые мощные подземные толчки магнитудой 7,4.

В префектуре Аомори в результате землетрясения с рельсов сошел высокоскоростной поезд. Полностью восстановить движение пока не удалось. Кроме того, землетрясение привело к отключению электроэнергии более чем в 2 миллионах домохозяйств.

Сотни людей, живущих вдоль побережья в Фукусиме и Мияги, были эвакуированы в убежища из-за предупреждения о цунами.

Землетрясение в северо-восточной части Японии произошло в 23:36 по местному времени (17:36 по московскому времени). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 км около берега префектуры Фукусима. Подземные толчки ощущались на большей части восточной Японии.

Кроме того, подземные толчки силой 3 балла ощутили жители российского села Малокурильское на острове Шикотан (Южные Курилы), сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.