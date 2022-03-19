В Белоруссии ликвидировали одну из крупнейших организаций по защите природы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии признали экстремистской и ликвидировали одну из крупнейших природоохранных организаций "Ахова птушак Бацькаўшчыны" ("Охрана птиц родины"), сообщают правозащитники.

"Такое решение принял Верховный суд", - сообщает не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" в субботу.

Сайт организации сейчас недоступен.

В конце августа 2021 года в офисе АПБ прошел обыск, был задержан руководитель организации. Позже стало известно, что Минюст намерен инициировать ликвидацию организации. В феврале АПБ получила повестку в суд.

Организацию обвинили в том, что она "под видом волонтерства по спасению птиц на территории Республики Беларусь осуществляет экстремистскую деятельность, направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране". В частности, АПБ обвиняли в том, что она публично поддерживает протестную активность, используя выражение "Птушкі з народам" (птицы с народом).

Бывший руководитель АПБ Виктор Фенчук стал фигурантом уголовного дела по статье о грубом нарушении общественного порядка.

Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" основана в 1985 году (первоначально называлась "Ахова Птушак Беларусі"). Занималась широким спектром местных и глобальных экологических проблем. В организации состояли около трех тысяч человек.