Зеленский сообщил о решении СНБО Украины приостановить в стране деятельность ряда партий

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский огласил в ночь с субботы на воскресенье решение Совета национальной безопасности и обороны приостановить деятельность ряда политических партий, в том числе "Оппозиционной платформы - за жизнь!" и "Партии Шария".

"СНБО решило приостановить любую деятельность ряда политических партий на период действия военного положения, а именно -"Оппозиционной платформы - за жизнь!", "Партии Шария", "Наши", "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Держава", Прогрессивно-социалистической партии, Социалистической партии, Партии социалистов, Блока Владимира Сальдо", - сказал он.

По словам Зеленского, Министерству юстиции поручено неотложно принять исчерпывающие меры в отношении запрета деятельности указанных политических партий.

"Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, а получит жесткий ответ", - заявил Зеленский.

"Каждый должен заботиться об интересах государства, интересах Украины. Потому что это ради нас, ради жизни", - сказал президент.