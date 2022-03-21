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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:39

Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Федеральный верховный суд Бразилии отозвал решение о блокировке в стране мессенджера Telegram, сообщает бразильский телеканал O Globo со ссылкой на решение судьи Александра де Мораеса.

В решении указано, что Telegram полностью выполнил предписания суда, поэтому его работа в Бразилии может быть продолжена.

17 марта высшая судебная инстанция Бразилии постановила заблокировать мессенджер, не исполнивший выдвинутые ранее требования Верховного суда по удалению незаконного контента. В частности, суд требовал заблокировать некоторые каналы, связанные с действующим президентом Жаиром Болсонару, который активно использовал Telegram в предвыборной кампании.

Позднее Верховный суд потребовал от руководства Telegram в течение суток назначить своего официального представителя в Бразилии и сообщить властям о принятых мерах по борьбе с фейками.

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил произошедшее проблемой с пересылкой электронных писем между корпоративным адресом компании и Верховным судом Бразилии, в результате которой суд постановил заблокировать Telegram за отсутствие ответа.

Бразилия Telegram
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