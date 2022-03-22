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Король Норвегии заразился COVID-19 после трех прививок

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Король Норвегии Харальд V заразился коронавирусом COVID-19, у него наблюдаются легкие симптомы, сообщило во вторник агентство Associated Press.

"Король сдал положительный тест на коронавирус", - говорится в заявлении Королевского дома Норвегии.

Харальд V возьмет перерыв от исполнения своих обязанностей на несколько дней, все функции монарха временно будет выполнять сын и наследник престола принц Хокон.

85-летний король за время пандемии получил три дозы вакцины от коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 22 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Норвегия Харальд V
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