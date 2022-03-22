Tesla официально открыла предприятие в Германии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Глава Tesla Inc Илон Маск официально открыл новое производственное предприятие компании в Германии, строительство которого обошлось производителю электромобилей более чем в 5 млрд евро.

В ходе церемонии открытия Маск заявил, что новое предприятие станет основой для выпуска как электромобилей, так и аккумуляторов.

"Гигафабрика" Tesla, расположившаяся в городе Грюнхайде вблизи Берлина, будет выпускать автомобили для европейского рынка, который до настоящего времени получал автомобили из США и Китая.

Предприятие, как ожидается, сможет производить до 500 тыс. электромобилей в год и создаст до 12 тыс. рабочих мест. На первом этапе здесь будут выпускаться компактные кроссоверы Model Y.

Во вторник Маск передал клиентам 30 первых автомобилей, произведенных на новом заводе.

"Каждый электромобиль, который мы сделаем, станет очередным шагом к будущему устойчивой энергетики", - заявил он в ходе церемонии открытия.

Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил строительство завода Tesla, рассчитывая, что это поддержит экономику региона.

Эксперты, однако, отмечают, что ситуация вокруг Украины, усугубившая проблему нехватки компонентов, ухудшит производственные возможности нового предприятия Tesla.

"Tesla не может полностью оградить себя от проблемы перебоев в поставках", - отмечает директор Center of Automotive Management Штефан Братцель, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Эксперты немецкого CAR Center Automotive Research ожидают, что в этом году германское предприятие Tesla выпустит не менее 100 тыс. автомобилей, а с 2023 года производство будет резко увеличиваться.

Акции Tesla прибавляют в цене 3,4% на торгах во вторник. За последний год их стоимость выросла на 44%.