Сотрудники “Disney” вышли на акции с требованием поддержать ЛГБТ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Группа сотрудников Disney во вторник устроила забастовку по всем США, требуя, чтобы их компания сделала больше для защиты ЛГБТ. В первую очередь, они настаивали на том, чтобы генеральный директор компании Боб Чапек осудил законопроект, предложенный консерваторами во Флориде, сообщает телеканал Fox News.

Законопроект, вызвавший протест, относится к правам родителей в сфере образования. Противники окрестили его "Не говори, что гей". В случае подписания законопроекта республиканским губернатором Роном Десантисом, во Флориде станет невозможно преподавать сексуальную ориентацию и гендерную идентичность до третьего класса.

Дисней подвергся критике с обеих сторон политического спектра из-за позиции генерального директора по законопроекту.

Первоначально компания не обозначила своей позиции по данному вопросу, что вызвало гнев у левых, считавших, что "Disney" обязан осудить проект. После этого Чапек выступил против нововведения на собрании акционеров и объявил о приостановке пожертвований политикам во Флориде. Он также пообещал, что "Disney" внесет еще миллионы долларов на нужды ЛГБТ. Генеральный директор обещал, что встретиться с Десантисом, чтобы выразить свое несогласие.

Рон Десантис публично ответил на следующий день: "Есть компании, например, Disney, которые вздумали критиковать права родителей. Им не нравится, что мы не хотим трансгендеризма в детском саду и начальной школе".

"Наша политика должна основываться на интересах граждан Флориды, а не на измышлениях крупных корпораций", - добавил губернатор.

После этого сотрудники кинокомпании провели во вторник акции протеста. Группа протестующих опубликовала список требований к компании, предписывая "Disney" прекратить все пожертвования политикам, которые проголосовали за законопроект "Не говори, что гей" на неопределенный срок, и остановить все инвестирование во Флориде до тех пор, пока законопроект не будет отменен. Они также требовали внести "существенный вклад" в сообщества по защите прав ЛГБТ и расширить контент компании, связанный с ЛГБТ.

Сколько сотрудников "Disney" приняло участие в забастовке точно не известно.