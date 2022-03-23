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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Первой белорусской FM-радиостанции вынесли предупреждение

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министерство информации Белоруссии вынесло предупреждение FM-радиостанции "Радио Би-Эй".

"В ходе мониторинга содержания радиопрограмм Министерством информации были выявлены нарушения законодательства о СМИ ОДО "АНВИК", которое является редакцией радиопрограммы "Радио Би-Эй". В результате данному обществу было вынесено письменное предупреждение Мининформа", - говорится в сообщении ведомства в среду.

Причины вынесения предупреждения не уточняются.

"Радио Би-Эй" - первая белорусская FM-радиостанция, начала свою работу в 1993 году. Чуть раньше на белорусском рынке появилось российское "Радио Рокс".

Как сообщалось, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о новостных агрегаторах, направленный на пресечение публикации контента с ресурсов, запрещенных властями страны. Указом устанавливаются основания, условия и порядок применения к владельцу новостного агрегатора мер реагирования в случае нарушения им действующего законодательства.

Белоруссия
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