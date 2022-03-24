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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:05

В Южной Корее сообщили о запуске в КНДР неопознанного снаряда

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Северной Корее в четверг проведен запуск снаряда неопознанного типа, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Снаряд выпущен в сторону Японского моря. О каких-либо других деталях запуска пока не сообщается.

NHK со ссылкой на представителей японских властей сообщает, что испытания как минимум одной баллистической ракеты могли пройти в четверг в Северной Корее. Параметры пуска - точный тип ракеты, высота, дальность - пока остаются неизвестными.

КНДР Южная Корея Японское море
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