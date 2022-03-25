Лидеры ЕС заявили о готовности вводить новые санкции против РФ и Белоруссии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Лидеры ЕС готовы при необходимости как вводить новые санкции против РФ и Белоруссии, так и закрывать лазейки в уже действующем санкционном режиме, говорится в заявлении ЕС, опубликованном в пятницу.

"ЕС уже принял существенные санкции, которые оказывают серьезное влияние на Россию и Белоруссию, и он остается готовым закрывать лазейки и избавляться от (...) способов обхода ограничительных мер, а также быстро действовать по дальнейшим скоординированным жестким санкциями в отношении России и Белоруссии", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам первого дня саммита ЕС.

Отмечается, что ЕС призывает все страны поддержать эти санкции, а любые попытки обойти санкции или помочь России, по мнению членов Евросоюза, должны быть остановлены.

Евросоюз продолжит оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную помощь Украине, подчеркивается в заявлении.

"Европейский союз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения его неотложных потребностей, (...) а после завершения военных действий - для восстановления демократической Украины", - указано в документе.

"С этой целью Европейский совет соглашается создать трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает к участию своих международных партнеров, а также призывает к безотлагательному началу подготовки", - сказано в заявлении.

Главы государств и правительств стран Евросоюза также призвали Еврокомиссию "продолжать оказывать техническую помощь Украине, чтобы помочь провести необходимые реформы".

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что Евросоюз должен дать Украине надежду на европейскую перспективу.

"Мы должны быть готовы, но, прежде всего, мы должны быть полны решимости сделать все необходимое, чтобы обеспечить свободное от страха будущее для тех, кто прибывает к нашим границам", - отметила Метсола.

По ее словам, ЕС обязан играть ведущую роль в организации этих усилий.