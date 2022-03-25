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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:12

Глава Европарламента заявила, что ЕС должен дать Киеву надежду на европейскую перспективу

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что Евросоюз должен дать Украине надежду на европейскую перспективу.

"Украина сейчас больше, чем когда-либо, обращается к Европейскому союзу, в котором она видит свое будущее, и мы должны ответить честно, но также и с надеждой, в которой она так остро нуждается. Конечно, каждая страна должна идти своей траекторией, которая может быть сложной, но европейское будущее Украины не подлежит сомнению", - сказала глава Европарламента, выступая в четверг на саммите Европейского союза в Брюсселе.

"Мы должны быть готовы, но, прежде всего, мы должны быть полны решимости сделать все необходимое, чтобы обеспечить свободное от страха будущее для тех, кто прибывает к нашим границам", - продолжила Метсола.

По ее словам, ЕС обязан играть ведущую роль в организации этих усилий.

"Европа должна показать открытое лицо", - добавила глава Европейского парламента.

Евросоюз Украина Роберта Метсола
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