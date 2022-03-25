Германия запланировала к лету сократить на 50% импорт нефти РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Власти ФРГ рассчитывают, что к лету им удастся сократить наполовину импорт российской нефти, а к осени прекратить импорт угля из РФ, заявил министр экономики Роберт Хабек.

"Мы надеемся, что к лету мы сможем снизить наполовину нефтяной импорт из России, а к осени мы сможем остановить весь импорт угля из России", - приводят слова Хабека западные СМИ.

Он добавил, что Берлин поставил цель сократить импорт российского газа к лету до 24% потребляемого объема. При этом, по словам министра, ФРГ уже удалось снизить импорт газа из России с 55% до 40%, нефти – с 35% до 25%.

Хабек высказал мнение, что в значительной степени импортируемому из РФ газу можно найти замену, и ФРГ планирует практически полностью отказаться от импорта голубого топлива из России к середине 2024 года.