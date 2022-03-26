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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

В Донецке сообщили об эвакуации 183 человек из Мариуполя в течение дня

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Из Мариуполя с начала суток субботы эвакуировано более 180 человек, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"В течение дня 26 марта, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 183 человека, включая 50 детей", - говорится в сообщении, распространенном штабом.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате боевых действий в Мариуполе пострадали двенадцать мирных жителей.

Хроника 24 февраля – 26 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Мариуполь ДНР
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