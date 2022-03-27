США предоставят еще 100$ млн для помощи Украине

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты выделят еще $100 млн на закупку бронеавтомобилей, снаряжения, медикаментов для полиции и пограничников Украины, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Дополнительные деньги позволят продолжить поставки защитной экипировки, полевого снаряжения, тактического снаряжения, медикаментов, средств связи для пограничных служб и полиции Украины", - говорится заявлении Блинкена.

В нем отмечается, что эта помощь "даст МВД Украины больше возможностей для обеспечения необходимой безопасности границ, выполнения правоохранительных функций и для охраны важнейшей инфраструктуры".