Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:03

США предоставят еще 100$ млн для помощи Украине

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты выделят еще $100 млн на закупку бронеавтомобилей, снаряжения, медикаментов для полиции и пограничников Украины, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Дополнительные деньги позволят продолжить поставки защитной экипировки, полевого снаряжения, тактического снаряжения, медикаментов, средств связи для пограничных служб и полиции Украины", - говорится заявлении Блинкена.

В нем отмечается, что эта помощь "даст МВД Украины больше возможностей для обеспечения необходимой безопасности границ, выполнения правоохранительных функций и для охраны важнейшей инфраструктуры".

Хроника 24 февраля – 27 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белом доме заявили, что у Байдена нет цели сменить власть в РФ

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан отверг заявление Минобороны РФ о нарушении договоренностей по Карабаху

Азербайджан отверг заявление Минобороны РФ о нарушении договоренностей по Карабаху
Военная операция на Украине

Байден призвал Запад готовиться к долгой борьбе за демократию в мире

Минобороны РФ заявило о нарушении Азербайджаном договоренностей по Карабаху

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение

В Китае признали погибшими всех пассажиров потерпевшего крушение Boeing 737

Байден счел статью о коллективной обороне НАТО "священным обязательством"

Байден счел статью о коллективной обороне НАТО "священным обязательством"

Власти Турции сообщили, что в Босфоре была обезврежена мина старого образца

Минобороны Турции нейтрализовало похожий на мину предмет в Босфоре

Минобороны Турции нейтрализовало похожий на мину предмет в Босфоре

Украина предложила создать в своих ПХГ стратегический запас газа для Европы

Украина предложила создать в своих ПХГ стратегический запас газа для Европы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код