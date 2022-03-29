Байден заявил, что США продолжат поставки Украине оборонной помощи

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник не стал давать оценку объявленному РФ решению провести деэскалацию на Киевском и Черниговском направлениях на Украине, заявив, что Вашингтон продолжит поставки Киеву средств защиты.

"Мы посмотрим. Я не буду ничего предсказывать, пока не вижу, каковы их (России - ИФ) действия", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать это решение РФ.

При этом он напомнил о прошедших в Стамбуле переговорах России и Украины.

"Мы выясним, что они (Россия - ИФ) делают, но тем временем мы продолжим сохранять мощные санкции, мы продолжим предоставлять Украине средства защищать себя и мы продолжим пристально следить за тем, что происходит", - отметил Байден.

Ранее во вторник заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

При этом глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что военная деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня.