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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

В ООН насчитали более 3,7 млн беженцев с Украины

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Более 3,7 млн человек выехали за пределы Украины с начала спецоперации РФ, сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

По данным портала, больше всего человек перебралось в Польшу - 2,1 млн. Границу с Румынией пересекли 555 тыс. человек, с Молдавией - 371 тыс., с Венгрией - 324 тыс. и со Словакией - 256 тыс. На территорию России из Украины прибыли 271 тыс. беженцев, еще 4,9 тыс. - в Белоруссию.

Еще примерно 6,5 млн человек считаются внутренне перемещенными лицами.

Axios напоминает, что ранее в УВКБ назвали нынешнюю миграционную ситуацию на Украине наиболее быстрорастущим кризисом с беженцами со времен Второй мировой войны.

Украина ООН
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